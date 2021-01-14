Son dakika! Başkent'te aile içinde çıkan kavgada bıçaklanan baba hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Başkent'te aile içinde çıkan kavgada bıçaklanan baba hayatını kaybetti

14.01.2021 18:17

Son dakika haberine göre Başkent'te aile içinde çıkan kavgada bıçaklanan baba hayatını kaybetti Başkent Ankara'da aile içerisinde henüz nedeni bilenemeyen bir sebepten ötürü çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Başkent'te aile içinde çıkan kavgada bıçaklanan baba hayatını kaybetti

ANKARA - Başkent Ankara'da aile içerisinde henüz nedeni bilenemeyen bir sebepten ötürü çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay Mamak'ın Bahçelerüstü Mahallesi 29. Sokak'ta bulunun 3 numaralı Levent Apartmanı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre aynı evde yaşayan baba Ali Akgün'ün eşi N.A ile engelli kızı N.A arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada baba Ali Akgün bıçaklanarak olay yerinde can verdi. Olaydan sonra ihbar üzerine çevreye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Anne N.A ile kızı N.A polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürüldü. Olay hakkında incelemeler devam ediyor.

Son dakika! Başkent'te aile içinde çıkan kavgada bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Son dakika! Başkent'te aile içinde çıkan kavgada bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Son dakika! Başkent'te aile içinde çıkan kavgada bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Son dakika! Başkent'te aile içinde çıkan kavgada bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Ankara, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Başkent'te aile içinde çıkan kavgada bıçaklanan baba hayatını kaybetti - Son Dakika


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