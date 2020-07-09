Başkent'te akaryakıt sahteciliği: 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Başkent'te akaryakıt sahteciliği: 1 kişi gözaltına alındı
Başkent'te akaryakıt sahteciliği: 1 kişi gözaltına alındı Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde akaryakıt sahteciliği yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Başkent'te akaryakıt sahteciliği: 1 kişi gözaltına alındı
ANKARA - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde akaryakıt sahteciliği yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon havadan görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yakıta karışım eklenerek sahtecilik yapıldığını tespit etti. Tespit edilen istasyona ekipler operasyon düzenledi. Havadan görüntülenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. Operasyonda ekipler, ayrıca yer üstü tankı, 9 fiber tank, çeşitli tür ve miktarda karışımlı akaryakıt aktarımında kullanılan malzeme ve santrifüj motorlu düzenek ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:41 Kaynak: İHA
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