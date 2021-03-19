Başkent'te akıl almaz görüntüler - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre olay, Altındağ Bentderesi Caddesi'nde Ankara Hastanesi istikametinde yaşandı. Gitmekte zorlanan aracı arkadan bağlayıp çekmek yerine kaputa çocukları oturtup ayaklarıyla ittiren kişiler görenleri şaşkına çevirdi. Beyaz aracın üzerinde oturan çocuklar ölümle burun buruna yolculuk etti. Şahısların rahat tavrı ise pes dedirtti.

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