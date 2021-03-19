Başkent'te akıl almaz görüntüler - Son Dakika

Başkent'te akıl almaz görüntüler
19.03.2021 13:12
Başkent'te akıl almaz görüntüler Çocukları kaputa oturtup, öndeki aracı ittirdiler Ankara'da küçük çocukları kaputa oturtup öndeki aracı ittiren vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi.
Başkent'te akıl almaz görüntüler
Çocukları kaputa oturtup, öndeki aracı ittirdiler
ANKARA - Ankara'da küçük çocukları kaputa oturtup öndeki aracı ittiren vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi.
Edinilen bilgilere göre olay, Altındağ Bentderesi Caddesi'nde Ankara Hastanesi istikametinde yaşandı. Gitmekte zorlanan aracı arkadan bağlayıp çekmek yerine kaputa çocukları oturtup ayaklarıyla ittiren kişiler görenleri şaşkına çevirdi. Beyaz aracın üzerinde oturan çocuklar ölümle burun buruna yolculuk etti. Şahısların rahat tavrı ise pes dedirtti.
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