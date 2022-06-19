Başkent'te akıl almaz olay: 1 motosiklette 4 genç - Son Dakika
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Başkent'te akıl almaz olay: 1 motosiklette 4 genç

19.06.2022 10:53

Başkent'te akıl almaz olay: 1 motosiklette 4 genç Başkent'te akıl almaz bir olay vatandaş kamerasına yansıdı.

Başkent'te akıl almaz olay: 1 motosiklette 4 genç

ANKARA - Başkent'te akıl almaz bir olay vatandaş kamerasına yansıdı. Bir motosiklete tam 4 genç bindi ve yağmurlu havada, kaygan zeminde, hiç bir koruyucu ekipman olmadan seyahat etti. O anları ise bir vatandaş şaşkınlık içinde kayda aldı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Süleyman Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aracı ile seyir halinde olan bir vatandaş, önündeki motosiklete 4 kişinin bindiğini görünce gözlerine inanamadı. Hemen yolcu koltuğundaki arkadaşına bu tehlikeli yolculuğu video kaydına almasını söyledi ve o 'pes' dedirten o anlar kaydedildi. Söz konusu görüntülere göre bir motosiklet üzerinde tam 4 genç, hiç bir koruyucu ekipman olmadan adeta üst üste seyahat ediyor. Öte yandan yağmurlu olan hava nedeniyle de ıslak ve kaygan olan zemin tehlikeyi bir kat daha artırıyor. Vatandaş kamerasına yansıyan gençler, belli bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. O görüntüler ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te akıl almaz olay: 1 motosiklette 4 genç - Son Dakika

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