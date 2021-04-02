Başkent'te akıl almaz olay...Parktaki ağacı söküp çöpe attı - Son Dakika

Başkent'te akıl almaz olay...Parktaki ağacı söküp çöpe attı

02.04.2021 15:08

Başkent'te akıl almaz olay...Parktaki ağacı söküp çöpe attı Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi parktaki ağacı söktükten sonra çöpe attı.

Başkent'te akıl almaz olay...Parktaki ağacı söküp çöpe attı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi parktaki ağacı söktükten sonra çöpe attı. Bir vatandaş tarafından uyarılan şahıs kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yeşilova Mahallesi 3398 Sokak'ta bulunan parkta bir kişi bir ağacı kökünden söktü. Kimliği belirsiz şahıs ağacı söktükten sonra çöpe attı. Olayı gören İdris Balcıoğlu isimli mahalle sakini, ağacı söken şahsa tepki gösterdi. Balcıoğlu'na da hakaret eden şahıs kayıplara karıştı. Balcıoğlu, olayı mahalle bekçilerine bildirerek şikayetçi oldu.

Başkent'te akıl almaz olay...Parktaki ağacı söküp çöpe attı
Başkent'te akıl almaz olay...Parktaki ağacı söküp çöpe attı
Başkent'te akıl almaz olay...Parktaki ağacı söküp çöpe attı
Başkent'te akıl almaz olay...Parktaki ağacı söküp çöpe attı

Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te akıl almaz olay...Parktaki ağacı söküp çöpe attı - Son Dakika


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