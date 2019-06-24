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Başkent'te alacak verecek kavgası kanlı bitti; 5 yaralı

5 dakika önce

Başkent'te alacak verecek kavgası kanlı bitti; 5 yaralıANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir parkta meydana gelen iki grup arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Başkent'te alacak verecek kavgası kanlı bitti; 5 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir parkta meydana gelen iki grup arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesinde aralarında alacak-verecek sorunu olan iki grup ASKİ yanında bulanan parkta bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma pompalı tüfek de kullanılan kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda L.Y., B.Y., M.G., K.Ö. ve M.Y., yaralandı. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olayın zanlılarının E.Ü. ve E.Ü. olduğu belirlendi. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralılardan L.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Başkent'te alacak verecek kavgası kanlı bitti; 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:38 Kaynak: İHA
ASKİ, Ankara, Sincan, 3. Sayfa
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