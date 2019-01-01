Başkent'te Alevli Gece

Ankara'nın çıkan iki ayrı yangınında 1 kişi yaralanırken, dumandan etkilenen 10 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Ankara'nın çıkan iki ayrı yangınında 1 kişi yaralanırken, dumandan etkilenen 10 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Mamak Kartaltepe Mahallesi 302. Cadde'de bulunan üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fareden vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağından yaralanan ve dumandan etkilenen ev sahibi Ünal B'yi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtardı.



İlk yardım ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ünal B, ambulansla Hastanesi'ne sevk edildi.



Öte yandan, Çankaya ilçesine bağlı Bademlidere Mahallesi 259/1 Sokak'ta üç katlı bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenen 8 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.(ME-HM-Y) - ANKARA

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