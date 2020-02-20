Başkent'te alışveriş festivaline yoğun ilgi - Son Dakika
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Başkent'te alışveriş festivaline yoğun ilgi

17 dakika önce

Ankara'da Alışveriş ve Moda Festivali, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile başladı.

Başkent'te alışveriş festivaline yoğun ilgi, System.String[]

Ankara'da Alışveriş ve Moda Festivali, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile başladı.


9'uncusu düzenlenen Başkent Alışveriş ve Moda Festivali, Ankara Altınpark Expo Center'da kapılarını açtı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde kadın giyimden aksesuara, çantadan ayakkabıya, ev tekstilinden geleneksel sanatlara, çocuk giyimden erkek giyimine kadar farklı sektördeki 90 firma bir araya geldi. Türkiye'deki tescilli markaların ürünlerinin de yer aldığı festivalde, yüzde 70'e varan indirimlerle her bütçeye uygun ürünler bulmak mümkün.


Alışveriş yapan Rümeysa ve Emre Bozkurt çifti, organizasyonu çok güzel bulduklarını söyledi. Alışveriş yaptıkça mutlu olduğunu ifade eden Rümeysa Bozkurt, fiyatları uygun bulduğunu ve aylardır bu festivali beklediğini dile getirdi.


Festivali ziyaret edenlerden Kezban Topbaş ise, gezmeye geldiğinde tesadüfen festival alanına girdiğini ve organizasyonu çok güzel bulduğunu ifade etti. - ANKARA

Moda Festivali, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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