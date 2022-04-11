Başkent'te alışveriş tutarı "50 TL" altında kalan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildi - Son Dakika
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Başkent'te alışveriş tutarı "50 TL" altında kalan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildi

11.04.2022 01:13
Başkent'te alışveriş tutarı "50 TL" altında kalan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşlı bir kadın alışveriş alışveriş fiş tutarının '50 Türk Lirası' altında kaldığı için marketin servis aracından şoför tarafından indirildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşlı bir kadın alışveriş alışveriş fiş tutarının '50 Türk Lirası' altında kaldığı için marketin servis aracından şoför tarafından indirildi. Servis şoförüne diğer yolcular tepki gösterirken, yaşlı kadın ise olay yerinden uzaklaştı.

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerinde bulunan bir grosmarketin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, marketten alışveriş yapan yaşlı bir kadın, marketin servis aracını kullanmak istedi. Şoför ise yaşlı kadının fişini kontrol ettiği zaman marketten 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için servisten inmesini söyledi. Servisten inen yaşlı kadın ise arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Duruma ise diğer yolcular tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gültekin, "Konuyla ilgili olarak, ABB Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhal uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. - ANKARA

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Türk Lirası, alışveriş, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te alışveriş tutarı '50 TL' altında kalan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te alışveriş tutarı "50 TL" altında kalan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildi - Son Dakika
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