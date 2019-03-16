Başkent'te Alkollü Sürücü 4 Araca Birden Çarptı
39 dakika önce
Başkent'te alkollü sürücü 4 araca birden çarptıANKARA - Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü Onur Y. yolun karşısına geçerek 4 araca birden çarptı.
Başkent'te alkollü sürücü 4 araca birden çarptı
ANKARA - Ankara
'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü Onur Y. yolun karşısına geçerek 4 araca birden çarptı.
Olay, 04.30 sularında Ankara'nın Keçiören
İlçesi Tepebaşı
Mahallesi Fatih
Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Caddesi üzerinde Keçiören istikametine doğru 06 BIN 747 plakalı otomobili ile seyir halinde olan alkollü sürücü Onur Y. (26), henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjde bulunan ağacı devirerek yolun karşısına geçen sürücü, Fatih Caddesi üzerinde park halinde bulunan 4 araca birden çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Onur Y.'dan alkometreye üflemesini istedi. Alkolmetreye üfleyen sürücünün 1.5 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis
, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:01 Kaynak: İHA
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