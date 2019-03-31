Son Dakika Haberleri: Başkent'te Alkollü Sürücü Vincin Ayağına Çarptı: 1 Yaralı

Başkent'te Alkollü Sürücü Vincin Ayağına Çarptı: 1 Yaralı

7 dakika önce

Başkent'te alkollü sürücü vincin ayağına çarptı: 1 yaralıANKARA - Ankara'nın Mamak İlçesinde alkollü sürücü Ercan H., park halinde bulunan vincin ayağına çarptı.

Başkent'te alkollü sürücü vincin ayağına çarptı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Mamak İlçesinde alkollü sürücü Ercan H., park halinde bulunan vincin ayağına çarptı. Kazada, yolcu Ayşe K. yaralandı.
Olay saat 21.00 sularında Ankara'nın Altındağ İlçesi Mutlu Mahallesi Mutlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Ercan H. kontrolündeki 06 GE 8361 plakalı otomobil Mutlu Caddesi üzerinde seyir halindeyken önce 06 BDM 265 plakalı araca, daha sonra da Mamak Belediyesi'ne ait park halindeki vincin ayağına çarptı. Kazada, 06 GE 8361 plakalı araçtaki yolcu Ayşe K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada, caddenin bir kısmı yaklaşık 2 saat süreyle tamamen trafiğe trafiğe kapanırken alkollü sürücü Ercan H.'nin ehliyetinin bulunmadığı iddia edildi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:25 Kaynak: İHA

Ankara, Mamak, 3. Sayfa
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