Başkent'te alt geçitler, köprüler ve boş duvar yüzeylerine sanatsal dokunuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent'te alt geçitler, köprüler ve boş duvar yüzeylerine sanatsal dokunuş - Son Dakika

Başkent'te alt geçitler, köprüler ve boş duvar yüzeylerine sanatsal dokunuş

6 saat önce

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te bulunan alt geçit ve köprüler ile boş duvar yüzeylerine çevreyle uyumlu, estetik, dekoratif ve sanatsal çalışmaların çizimi için harekete geçti.

Başkent'te alt geçitler, köprüler ve boş duvar yüzeylerine sanatsal dokunuş, System.String[]

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te bulunan alt geçit ve köprüler ile boş duvar yüzeylerine çevreyle uyumlu, estetik, dekoratif ve sanatsal çalışmaların çizimi için harekete geçti.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile alt geçit, köprü altları ve kent içindeki boş gri beton duvarlar, ressamlar tarafından Ankara'ya özgü desenlerle donatılmaya başlandı. İlk olarak Elmadağ Giriş Köprüsü alt geçidi ile Kenan Evren Bulvarı alt geçidindeki duvarlar, Ressam Şenol Karakaya ve ekibinin çizdiği desenlerle görsel şölene dönüştü. Elmadağ Giriş Köprüsü ile Kenan Evren Bulvarı alt geçidindeki toplam 300 metrekareden oluşan düz beton duvar üzerine Ankara Çiğdemi, Ankara Beyaz Güvercini ve Türk Bayrağı resmedildi.

'KENTİN ÇEHRESİNİ BAŞKENT'E YAKIŞIR HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, Başkent'in dört bir yanında bakım, onarım ve tadilat gerektiren alt ve üst geçitler ile kaldırımlar, korkuluklar, kent mobilyaları ve ışıklandırma çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyledi. Ankara'yı güzelleştirmeye yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirten Aktepe, "Sürekli yenilenen ve elden geçirilen kentin çehresini Başkent'e yakışır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda kent merkezinde ve ilçelerde boş bulunan gri duvarların renklenmesi için manzara ve portre resimleri başta olmak üzere grafiti çalışmalarını içeren yeni bir projeyi uygulamaya başladık" dedi.

Aktepe, proje kapsamında öncelikli olarak Başkent'in flora ve faunasına ait değerlerin resmedileceğini söyleyerek, "Öncelikle Ankara ile simgeleşen Anıtkabir, Ankara Kalesi gibi değerlerin yanı sıra Sevgi Çiçeği, Ankara Çiçeği, Ankara Kedisi, Ankara Tiftik Keçisi, Ankara Güvercini gibi endemik türdeki bitki ve canlıların resimlerin çizimi gerçekleştirilecek. Bu sayede kentimize özgü değerlere sahip çıkarak bu değerlerin daha bilinir olmasını sağlayacağız" diye konuştu.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YKS'ye hazırlanan genç kızın sıcak çikolata talebine belediye hediyeyle cevap verdi
Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu Nihal Olçok'tan Bülent Arınç'a: Şahsi meseleniz için ne antetli kağıdı ne de konumunuzu kullanamazsınız Ankara'da ekmeğe bir yılda ikinci zam geldi

Son Dakika Haberleri
19:49 Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut" - Son Dakika
19:48 Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Son Dakika
19:40 Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek" - Son Dakika
19:39 Denizli'de vatandaşlar Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na akın etti - Son Dakika
19:38 Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi - Son Dakika
18:43 Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 19:54:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te alt geçitler, köprüler ve boş duvar yüzeylerine sanatsal dokunuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]