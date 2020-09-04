Başkent'te ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralı - Son Dakika

Başkent'te ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralı

Başkent'te ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralı Ankara'nın Sincan İlçesinde hasta almaya giden ambulans, otomobille çarpışarak kaza yaptı.

Başkent'te ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde hasta almaya giden ambulans, otomobille çarpışarak kaza yaptı. Kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza Ankara'nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A., yönetimindeki ambulans hasta almaya giderken, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü yönetimindeki 06 TKM 22 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 TKM 22 plakalı otomobil, park halindeki 06 BTA 569 araca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık, ve itfaiye ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri R.A., S.K ve Y.Y., çevredeki hastanelere sevk etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın görgü tanıklarından, "Ambulans Buhara Caddesinden Şimşirli istikametine giderken buradan bir otomobil çıkıyor. O esnada çarpışıyorlar. Ambulanstaki 3 kişide yaraladı" dedi.

Başkent'te ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralı

Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 01:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralı - Son Dakika

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