Başkent'te ambulans otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Başkent'te ambulans otomobile çarptı: 3 yaralı
6 saat önce
Başkent'te ambulans otomobile çarptı: 3 yaralı Ankara'nın Çankaya İlçesinde ambulans ile otomobil kaza yaptı.
Başkent'te ambulans otomobile çarptı: 3 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Çankaya İlçesinde ambulans ile otomobil kaza yaptı. Kazada ambulansta bulunan 2 sağlık çalışanı ve otomobilde bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza saat 19.30'da Tunalı Hilmi Caddesi Hacıyolu Sokak kesişiminde meydana geldi. İddialara göre kimliği tespit edilemeyen 06 MHU 40 plakalı otomobil sürücüsü trafik lambası yeşil yanınca yoluna devam etmek istedi. O esnada Tunalı Hilmi Caddesi'nde 06 FC 9506 plakalı ambulans şoförü kırmızı ışık ihlali yaparak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans yan yatarken, çarptığı otomobil ise yol kenarına savruldu. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:46 Kaynak: İHA
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