Başkent'te apartman yangını: 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Başkent'te apartman yangını: 8 kişi dumandan etkilendi

16.10.2022 12:04

Başkent'te apartman yangını: 8 kişi dumandan etkilendi Ankara'da 5 katlı bir binanın dış cephesinde yangın meydana geldi.

Başkent'te apartman yangını: 8 kişi dumandan etkilendi

ANKARA - Ankara'da 5 katlı bir binanın dış cephesinde yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında bina içerisinde mahsur kalan 8 vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.

Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi'nde saat 09.40 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katli bir binanın dış cephesinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre kontrolünün sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Öte yandan bina içerisinde mahsur kalan 8 kişinin duman etkilendiği ve kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te apartman yangını: 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te apartman yangını: 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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