Son Dakika Haberleri: Başkent'te Aquaparkta Yangın

Başkent'te Aquaparkta Yangın

1 saat önce

Başkent'teki bir aquaparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başkent'teki bir aquaparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesindeki Şevkat Mahallesi'nde bulunan bir aquaparkın soyunma odalarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bütün tesisi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri hızla yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Tesisi saran yangın, itfaiye erlerinin çabaları sonucunda söndürüldü. Yangın sonucu tesiste büyük hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Polis, İtfaiye, Güncel
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