Başkent'te "Arama Kurtarma Günleri" - Son Dakika

Başkent'te "Arama Kurtarma Günleri"

28.03.2021 12:52
Başkent'te

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 'Arama Kurtarma Günleri'nin 4'üncüsüne ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 'Arama Kurtarma Günleri'nin 4'üncüsüne ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 26 ilden 60 itfaiyecinin katıldığı 'Arama Kurtarma Günleri'nin 4'üncüsünü 23-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdi. 3 gün süren kurtarma tatbikatları ve eğitim programına Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Kardeşe Vefa Derneği (ANDA) ve TAMGA arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Karabük, Kastamonu ve Çankırı İtfaiye Meslek Yüksek Okulu öğretmenleri de katıldı.

Ankara İtfaiyesi İskitler Merkez İstasyonu'nda hayatını kaybeden itfaiyecilerin anısına saygı duruşuyla başlayan programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ile İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu da katıldı.

Arama kurtarma tatbikatları 3 gün sürdü

Arama Kurtarma Günlerinin ilk gününde kaza yapan araçlarda kurtarma faaliyetleri eğitimi verilirken, özel bir firma tarafından da 26 ilden gelen 60 itfaiyeci, AKUT, ANDA ve TAMGA arama kurtarma temsilcileri ile Karabük, Kastamonu ve Çankırı İtfaiye Meslek Yüksek Okulu öğretmenlerine çeşitli ekipmanlar tanıtıldı.

Arama Kurtarma Günlerinin 2'nci gününde ise Ankara İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Mavi Göl'de hem brifing verdi hem de su üstü ve su altında kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat dalgıçların Türk Bayrağı ve Ankara İtfaiyesi bayrağını açmasıyla sona erdi. 3 gün süren program Ankara İtfaiyesi Konferans Salonu'nda eğitim çalışmalarının ardından kule-saha tatbikatı ile tamamlandı.

"İtfaiyeniz ne kadar etkinse kriz merkezinde de o kadar etkinsinizdir"

İtfaiyecilik mesleğini kutsal bir meslek olarak nitelendiren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, "Yangın söndürme ve kurtarmaya ilişkin yeni teknolojilerin ortak bir platformda tanıtılması amacıyla düzenlenen bu etkinlik son derece önemlidir. 26 ilin temsilcilerinin katıldığı etkinlikte 2 büyük firma teknolojiler konusunda bilgilendirmeler yapmıştır. Kamu yönetimlerinde artık kriz yönetimi öne çıkmaya başlamıştır. Bu anlamda itfaiye bu kriz yönetiminin tam merkezinde bulunmaktadır. İtfaiyeniz ne kadar etkinse kriz merkezinde de o kadar etkinsinizdir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak da bizler de Mansur Yavaş'ın liderliğinde bu etkinliğimizi artırmak için her türlü etkinliğin içinde bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Amacımız bütün illerde bir standardın olması"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ise "Amacımız bütün illerde bir standardın olması" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hepimizin hemen hemen aynı sorunları var ve teknolojik gelişmeyi sağlayıp yetkin personelle müdahale etmek gerekiyor. Yetkin personel, araç-gereç ekipmanları ve istasyonlar çok önemli. Bu tarz çalışmalara Arama Kurtarma birliklerini de katıp daha faydalı hale getirmeyi istiyoruz."

Başkent'ten diğer illerdeki itfaiye ekiplerine davet

İtfaiye Teşkilatı'nın belediyenin can damarı olduğunu ifade eden Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ise Başkent'te birçok ilden gelen itfaiyecilerin ortak tatbikatlarını izleyerek, "Birçok ildeki farklı belediyelerde görev yapan ekipleri Ankara'da ortak bir çalışmaya davet ettik. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında itfaiye birlikleri ve arama kurtarma timleri sahadaki en önemli güçlerimizden bir tanesidir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Başkent'te Arama Kurtarma Günleri
Başkent'te Arama Kurtarma Günleri
Başkent'te Arama Kurtarma Günleri
Başkent'te Arama Kurtarma Günleri
Başkent'te Arama Kurtarma Günleri
Başkent'te Arama Kurtarma Günleri

Büyükşehir Belediyesi, Arama Kurtarma, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te 'Arama Kurtarma Günleri' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Sahte hesaptan gelen görüntülü aramayı kabul eden dernek başkanı şantajların hedefi oldu Sahte hesaptan gelen görüntülü aramayı kabul eden dernek başkanı şantajların hedefi oldu Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok
Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı         
12:47
Son Dakika! Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı         
11:54
Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişi hastanelik etti Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişi hastanelik etti         
11:26
"Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı         
10:48
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi         
10:32
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti         
09:39
Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez         
09:25
ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar         
08:11
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu         
23:31
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 13:07:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te "Arama Kurtarma Günleri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei