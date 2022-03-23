Başkent'te aranan 290 kişi yakalandı - Son Dakika
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Başkent'te aranan 290 kişi yakalandı

23.03.2022 11:02
Başkent'te aranan 290 kişi yakalandı

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 290 şahıs yakalandı.

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 290 şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16- 22 Mart tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4 farklı olaydan aranan toplam 290 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan arandığı tespit edildi. Öte yandan konuttan silahla yağma suçundan 1, mala zarar verme suçundan 1 kişi de yakalandı. İcra edilen devriye faaliyetlerinde de Etimesgut yol kontrol ve arama noktasında 1, Gölbaşı Oğulbey yol kontrol ve arama noktasında 32, Kahramankazan Akıncı yol kontrol ve arama noktasında 62, Mamak yol kontrol ve arama noktasında 8, Şereflikoçhisar yol kontrol ve arama noktasında 11, Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde 59 olmak üzere 173 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan toplam 290 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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JASAT'tan Başkent'te 12 nokta operasyon JASAT'tan Başkent'te 12 nokta operasyon

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 22 Mart, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te aranan 290 kişi yakalandı - Son Dakika


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