Başkent'te asker uğurlama konvoyunda silah sesleri - Son Dakika

Ankara'nın Sincan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda bulunan otomobillerden havaya ateş açıldı. Yol boyu silah seslerin susmadığı konvoy bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde asker uğurlaması için konvoy yapan şahıslar uzun süre kornalar çalarak hareket etti. Konvoyun içinde bulunan otomobillerdeki kişiler silahla uzun süre havaya ateş açtı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin silah seslerini duyduktan sonra arkadaşını saklanması konusunda uyardığı duyuldu.

(Gökşen Efe/İHA)