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Başkent'te asker uğurlama konvoyunda silah sesleri - Son Dakika

Başkent'te asker uğurlama konvoyunda silah sesleri

14.06.2021 08:05

Ankara'nın Sincan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda bulunan otomobillerden havaya ateş açıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda bulunan otomobillerden havaya ateş açıldı. Yol boyu silah seslerin susmadığı konvoy bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde asker uğurlaması için konvoy yapan şahıslar uzun süre kornalar çalarak hareket etti. Konvoyun içinde bulunan otomobillerdeki kişiler silahla uzun süre havaya ateş açtı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin silah seslerini duyduktan sonra arkadaşını saklanması konusunda uyardığı duyuldu.

(Gökşen Efe/İHA)

Başkent'te asker uğurlama konvoyunda silah sesleri
Başkent'te asker uğurlama konvoyunda silah sesleri

Ankara, Sincan, Asker, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te asker uğurlama konvoyunda silah sesleri - Son Dakika


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