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Başkentte at arabası yayaya çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

Başkentte at arabası yayaya çarptı... O anlar kamerada

03.02.2022 13:39

Başkentte at arabası yayaya çarptı.

Başkentte at arabası yayaya çarptı... O anlar kamerada

ANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde dükkanının önüne iş makinasını yanaştırmak için yola çıkan 40 yaşındaki esnafa at arabası çarptı. At arabasının çarpmasıyla yere düşen İsa Koyuncu yaralandı. O anlar bir iş yeri kamerasından saniye saniye böyle görüntülendi

Olay, Polatlı Eski Borsa'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İsa Koyuncu isimli bir esnaf dükkanının önüne iş makinasını yanaştırmak için yola çıktı. O esnada at arabasıyla yoldan geçmekte olan bir kişi Koyuncu fark etmedi ve at arabasıyla çarptı.

Atın çarptığı Koyuncu dizinden hafif bir şekilde yaralanırken, o anlar ise iş yeri kamerasından saniye saniye görüntülendi.

Yaşadığı olayı anlatan İsa Koyuncu, "Dükkanın önünde oldu. Komşumuz portif istedi, bende portifi dışarıya çıkarttırıyordum elemana. O sıra bende karşıdan karşıya geçiyordum. Baktım at arabası geliyor, tabi tanıdık arkadaş o da beni gördü sanıyordum ama kafasını çevirmiş, benim yanımdan geçeceğini zannederken, geldi benim sırtımın omuz küreğinden vurdu ve devirdi. Çok büyük bir yaram yoktu. Sadece dizimde çizik vardı. At arabacı sonradan fark etti. Atı kenara çekip geri yanıma geldi. Baktık bir şeyimiz yok yine de biz her şeye rağmen hastaneye gittik, Allah'a şükür bir şeyimiz çıkmadı" diye konuştu.

Atın 1 ay sonra öldüğünü söyleyen Koyuncu, "1 ay sonra mal sahibi dedi ki at öldü. At demek ki kederlendi mi ne oldu bilmiyorum. Atta ölmüş yani" dedi.

Başkentte at arabası yayaya çarptı... O anlar kamerada
Başkentte at arabası yayaya çarptı... O anlar kamerada
Başkentte at arabası yayaya çarptı... O anlar kamerada

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Polatlı, Ankara, Borsa, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte at arabası yayaya çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika


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