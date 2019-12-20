Başkent'te atık jiletler çöpe atılmayacak - Son Dakika
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Başkent'te atık jiletler çöpe atılmayacak

6 saat önce

ANKARA'da, berberlerde kullanılan jiletlerin sokak hayvanlarına ve çöp toplayıcılarına zarar vermemesi için geri dönüşüm kampanyası başlatıldı.

Başkent'te atık jiletler çöpe atılmayacak, System.String[]

ANKARA'da, berberlerde kullanılan jiletlerin sokak hayvanlarına ve çöp toplayıcılarına zarar vermemesi için geri dönüşüm kampanyası başlatıldı. Proje ile kullanılan jiletler, Başkent'te 3 bin berbere dağıtılan geri dönüşüm kutularında toplanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın iş birliğinde 'Atık Jiletler Toplama Kampanyası' ile başlatıldı. Kullanılmış jiletlerin sokak hayvanlarına ve kağıt toplayıcılarına zarar vermemesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, geri dönüşüm kutuları hazırlatıldı. Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na verilen geri dönüşümlü kutular, Başkent'teki yaklaşık 3 bin berbere dağıtılacak. Başkentli berberler, toplumsal farkındalığı artıracak kampanya ile Ankara genelinde yaygınlaştırılacak projeye ilk günden itibaren destek vermeye başladı.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, projenin 5 ay önce başlatıldığını; ancak geri dönüşüm kutularının hazırlanması için ilçe belediyelerden destek alamadıklarını söyledi. Kampanyayı hayata geçirebilmek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüklerini ifade eden Kara, "Çöplerde yiyecek arayan hayvanlar jiletler yüzünden ciddi şekilde yaralanıyorlar. Bunun dışında özellikle çöplerden kağıt toplayan vatandaşların elleri kesiliyor. Proje sayesinde Ankara'daki bütün berber esnafımız atık jilet kutuları ile jiletlerini biriktirerek hem çevre hem de insan sağlığını koruyacak. Belediyemiz berberlerimizden bu kutuları toplayacak ve geri dönüşümle elde edilecek gelir bir hayır kurumuna verilecek" dedi.

Ankara'da 30 yıldır berberlik yapan Servet Özekli, atık jilet projesini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Bu proje sayesinde çöplere atılan jiletlerden dolayı kağıt toplayıcıları ve sokak hayvanları artık zarar görmeyecek. Geri dönüşümle çevremiz kirlenmeyecek. Büyükşehir Belediyesi ve Esnaf Odamıza teşekkür ederim" diye konuştu.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:03 Kaynak: DHA
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