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Başkent'te atıl durumdaki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Başkent'te atıl durumdaki otomobil alev alev yandı

13.02.2022 21:02

Başkent'te atıl durumdaki otomobil alev alev yandı Ankara atıl vaziyetteki otomobil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Başkent'te atıl durumdaki otomobil alev alev yandı

ANKARA - Ankara atıl vaziyetteki otomobil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Alınan bilgiye göre, olay gündüz saatlerinde Ankara Sincan ilçesi Ertuğrul Gazi mahallesinde meydana geldi. Ertuğrul Gazi mahallesinde uzun süredir atıl vaziyette bulunan otomobil sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Otomobilde çıkan alevleri fark eden vatandaşlar, İtfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Başkent'te atıl durumdaki otomobil alev alev yandı
Başkent'te atıl durumdaki otomobil alev alev yandı
Başkent'te atıl durumdaki otomobil alev alev yandı

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Otomobil, İtfaiye, Ankara, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te atıl durumdaki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te atıl durumdaki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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