Son Dakika Haberleri: Başkent'te AVM çalışanlarından ağaç dikim etkinliği
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Başkent'te AVM çalışanlarından ağaç dikim etkinliği

1 saat önce

Başkent'te outlet alışverişin merkezi Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezinde ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

Başkent'te AVM çalışanlarından ağaç dikim etkinliği, System.String[]
Başkent'te outlet alışverişin merkezi Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezinde ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

Alışveriş merkezinin altında bulunan bölgeye Nata Holding çalışanları tarafından 70 adet fidan dikimi yapıldı. Ağaçların gelişimi ve genişlemesi hesap edilerek gerçekleştiren dikimde, ağaçlara çalışanlar tarafından can suyu da verildi. İcra Kurulu Başkanı İsmail Karagöz önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte holding çalışanları doğaya katkıda bulunmanın ve kendilerine ait dikili bir ağaçlarının olmasının mutluluğunu yaşadılar. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:17 Kaynak: İHA
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