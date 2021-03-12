Başkent'te AVM'ler denetlendi - Son Dakika

Başkent'te AVM'ler denetlendi

Ankara'da Etimesgut Kaymakamı'ndan kapsamlı esnaf denetimi

ANKARA - Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Eryaman'da bir AVM'de kapsamlı bir şekilde Covid-19 kapsamında alınan önlemleri denetledi.

Etimesgut İlçe Kaymakamı İzzettin Sevgili, Eryaman'da bulunan ünlü AVM'deki esnafı denetledi. Kaymakam Sevgili, AVM'nin içerisinde bulunan, tekstil, elektronik alet mağazalarını ve restoranları denetledi. Sevgili, İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19'la mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda kurullara uyulup uyulmadığı denetledi. Sevgili, denetleme esnasında mağaza ve restoran çalışanlarına ve AVM ziyaretçilerine uyarılarda bulunarak maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlattı.

"Bir kişi ile başladı, milyonlarca sayıya ulaştı Dünya'da"

Kaymakam Sevgili, denetimler sonrasında yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"İlçemizde bugün denetimlerimizden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte bir alışveriş merkezimizde sahadayız. İlçemiz genelinde 8 bin 200 tane iş yerimiz var. Bunu tanımladığımız, görev verdiğimiz, 2017 personelimizle haftanın yedi günü denetimlere çıkmış bulunmaktayız. Hem farkındalık hem vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak amacıyla üç kuralımızı hatırlatalım istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri noktasında. O maksatla bugün buradayız. Ankara genelinde bu denetimlerde bakanlığın bize vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde 15 bin kişinin sahada olduğunu biliyoruz. Biz de ilçemizde bin 500 kişi olması gerekirken 2 bin 17 personelimizle diğer arkadaşlarımızla çeşitli semtlerde, caddelerde, sokaklarda yurttaşlarımıza anlatıyorlar. Bütün Etimesgutlu hemşehrilerimizden bütün kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz. Olabildiğince kimseye ceza da kesmek istemiyoruz. Ancak kurallara uymamız lazım. Hepimizin sağlığı için bu önemlidir. Bir kişi ile başladı, milyonlarca sayıya ulaştı Dünya'da."

Kaymakam Sevgili'ye denetimler esnasında Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Altındağ, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Etimesgut Zabıta Amiri ve Etimesgut İlçe Müftüsü de eşlik etti.