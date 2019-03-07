Son Dakika Haberleri: Başkent'te Aydınlatma Direkleri Devrildi

Başkent'te Aydınlatma Direkleri Devrildi

1 saat önce

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde seçim bayraklarının asılı olduğu aydınlatma direkleri, kuvvetli fırtınadan dolayı devrildi.

Başkent'te Aydınlatma Direkleri Devrildi, System.String[]
Ankara'nın Mamak İlçesi'nde seçim bayraklarının asılı olduğu aydınlatma direkleri, kuvvetli fırtınadan dolayı devrildi.

Olay, gece yarısında Ankara'nın Mamak İlçesi Natoyolu Caddesi Tekmezar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 2 aydınlatma direği, caddenin gidiş ve geliş istikametinde olmak üzere yola doğru devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Başkent Elektrik ekipleri gelerek cadde üzerinde güvenlik tedbiri aldı. Devrilen aydınlatma direklerine Başkent Elektrik ekipleri müdahale etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:53 Kaynak: İHA

Mamak, Ankara, 3. Sayfa
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