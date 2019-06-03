Son Dakika Haberleri: - Başkent'te aynı anda iki patlama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

- Başkent'te aynı anda iki patlama

31 dakika önce

- Başkent'te aynı anda iki patlama Ankara'da doğalgaz patlaması paniğiANKARA - Ankara'da inşaat halindeki bir otelde doğalgaz patlaması meydana gelirken Ulus'ta bulunan bir mini markette'de tüp patladı.

- Başkent'te aynı anda iki patlama
Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
ANKARA - Ankara'da inşaat halindeki bir otelde doğalgaz patlaması meydana gelirken Ulus'ta bulunan bir mini markette'de tüp patladı.
Patlama, Anadolu bulvarı üzerinde bulunan inşaat halindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki otelde demir kaynatma sırasında çıkan kıvılcımların doğalgaz borusunun geçtiği noktaya denk gelmesi üzerine patlama meydana geldi. Patlama sonrasında inşaatta çalışan işçiler sesi duyarak patlamanın olduğu alana koştu. Alevlerin artarak yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis, Doğalgaz ve 112 Hızır Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen doğalgaz müdahale ekibi, alana giden gazı keserek itfaiye'nin müdahale etmesini kolaylaştırdı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Patlama'nın olduğu alanda ölen yada yaralanan olmazken inşaatta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan aynı saatlerde, Altındağ ilçesine bağlı Çankırı caddesi üzerinde bulunan bir mini markette tüp patlaması meydana geldi. Patlama sonrası dükkanda küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken iki kişi hafif yaralandı.
- Başkent'te aynı anda iki patlama
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:56 Kaynak: İHA
Ulus, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru: 25 el ateş edildi! Barışma teklifini reddeden eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı Zonguldak'da vahşet! Sokak ortasında kavga ettiği kişinin boğazını kesti Lüks yatı çaldılar, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:27:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Başkent'te aynı anda iki patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]