Son Dakika Haberleri: Başkent'te aynı anda iki patlama
Son Dakika Güncel Haber

Başkent'te aynı anda iki patlama

19 dakika önce

Ankara'da inşaat halindeki bir otelde doğalgaz patlaması meydana gelirken, Ulus'ta bulunan bir mini markette de tüp patladı.

Başkent'te aynı anda iki patlama, System.String[]
Ankara'da inşaat halindeki bir otelde doğalgaz patlaması meydana gelirken, Ulus'ta bulunan bir mini markette de tüp patladı. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Bulvarı üzerinde inşaat halindeki bir otelde demir kaynatma sırasında çıkan kıvılcımların doğalgaz borusunun geçtiği noktaya denk gelmesi ile patlama meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler sesi duyarak patlamanın olduğu alana koştu. Alevlerin artarak yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, doğalgaz ve 112 Hızır Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen doğalgaz müdahale ekibi, alana giden gazı keserek itfaiyenin müdahale etmesini kolaylaştırdı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, inşaatta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, aynı saatlerde Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi üzerindeki bir mini markette de tüp patlaması meydana geldi. Patlamada dükkanda küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi hafif yaralandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:05 Kaynak: İHA
Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye 10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı MSB: TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz açıklamayı şiddetle kınıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:24:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te aynı anda iki patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]