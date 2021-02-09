Başkent'te aynı mağazada yine korona tedbirleri hiçe sayıldı - Son Dakika

Başkent'te aynı mağazada yine korona tedbirleri hiçe sayıldı
Yüzlerce kişi sosyal mesafeyi unutarak 'ucuzluk' derdine düştü
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde dün açılışı gerçekleşen ve korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı mağazada bugünde aynı manzaralar yaşandı.
Sincan ilçesi Ankara ilçesi üzerinde bulunan züccaciye mağazasının dün açılışı nedeniyle uygulanan 'ucuzluk'
korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı bir kalabalığa neden olmuştu. Aynı mağazada bugünde cyine aynı manzaralar yaşandı. Yüzlerce vatandaş mağazaya girebilmek kuyruk oldu.
Kaynak: İHA
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