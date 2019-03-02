Son Dakika Haberleri: Başkent'te Aynı Yerde 2 Kaza: 1 Yaralı

Başkent'te Aynı Yerde 2 Kaza: 1 Yaralı

1 saat önce

Ankara Altındağ İlçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklete arkasından gelen bir aracın çarpmasıyla motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Başkent'te Aynı Yerde 2 Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
Ankara Altındağ İlçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklete arkasından gelen bir aracın çarpmasıyla motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yerde baygın halde yatan motosiklet sürücüsüne çarpmamak için duran araca ise arkasından gelen bir başka otomobil çarparak kazaya sebep oldu.

Kaza saat 01.00 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ankara Altındağ İlçesi Doğanbey Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Keçiören istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 BGE 726 plakalı motosiklete aynı istikamette giden bir otomobil arkadan çarparak kaçtı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde baygın halde yatarken, arkasından gelen 06 BK 4964 plakalı otomobil, yaralı motosiklet sürücüsüne çarpmamak için yavaşladı. Aynı istikamette seyir halinde olan 06 GE 4976 plakalı araç hızını alamayarak önce önünde yavaşlayan 06 BK 4964 plakalı otomobile daha sonra da beton bariyerlere çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra kaza mahalline gelen ambulans ile yaralıyı, Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:59 Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa
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