Başkent'te aynı yerde yine kaza
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Başkent'te bir süre önce yayaların son anda ezilmekten kurtulduğu yolda yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:56 Kaynak: İHA
Başkent'te bir süre önce yayaların son anda ezilmekten kurtulduğu yolda yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hıdırlık Kentsel Dönüşüm Merkezi önü Hacı Bayram Bulvarı'nda bir süre önce yaşanan kazada yayalar son anda ezilmekten kurtulmuştu. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansımıştı. Aynı bulvarda yine bir otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA
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