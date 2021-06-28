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Başkent'te Azerbaycan Evi açıldı - Son Dakika

Başkent'te Azerbaycan Evi açıldı

28.06.2021 16:39

Başkent'te Azerbaycan Evi açıldıANKARA – Türkiye Azerbaycan Dostluk, İş Birliği ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Türkiye Azerbaycan Evi açılışı gerçekleşti.

Başkent'te Azerbaycan Evi açıldı

ANKARA – Türkiye Azerbaycan Dostluk, İş Birliği ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Türkiye Azerbaycan Evi açılışı gerçekleşti. Azerbaycan Evi'nde Şuşa Kongre Salonu ve Karabağ Okumu Salonu da yer alacak.

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İş Birliği ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Türkiye Azerbaycan Evi açılışı dolayısıyla bir tören gerçekleştirildi. Törende konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Ankara'da bu açılışın gerçekleşiyor olmasının Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösterdiğini, son 3 yıl içerisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin bu derece ilerleyebileceğini tahmin etmediklerini belirtti.

2019 yılında Azerbaycan ile bir protokol imzaladıklarını hatırlatan Eren, "Ondan sonra da ilişkilerimiz bambaşka bir seyre oturdu. Öncelikle Berlin'de ve New York'ta Türkiye ve Azerbaycan diasporalarının iş birliğine ilişkin toplantılar düzenledik. Türkiye'nin yurtdışında çok büyük bir diasporası var. Avrupalı Türkler var, Amerika'da, Avusturalya'ya kadar dünyanın çok farklı yerlerinde 7 milyona yakın insanımız var. Onların da karşılaştığı sorunlar Azerbaycan diasporasının karşılaştığı sorunlarla hemen hemen aynıydı. Bu noktada hususen de Ermenilerin kara propagandalarına karşı neler yapabiliriz diye beraber iş birliğinde bulunduk. Çok faydalı işler yaptık" dedi.

Türkiye'de 500'e yakın Azerbaycan'dan burslu öğrenci okuduğu bilgisini veren Başkan Eren Şuşa Beyannamesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Azerbaycan ile arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlarken Şuşa'nın azad olunmasından sonra sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında Şuşa'da imzalanan Şuşa Beyannamesi'nde de diasporalar arasında kültürel ilişkilerin, sosyal ilişkilerin artırılmasına ilişkin bir madde konulması bizi çok mutlu etti."

Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuat Muradov ise 2019 yılında YTB ile iş birliği yaptıklarının altını çizerek, "O yol haritasında Azerbaycan ve Türkiye diasporaları arasında iş birliği müzakere ettik. Dünyada faaliyet gösteren Türk ve Azerbaycan dernekleri ve diasporaları arasında iş birliği başladı" diye konuştu.

Açılan Azerbaycan Evi'nin tüm faaliyet gösteren diasporalara açık olacağını kaydeden Muradov, diğer ülkelerin diasporalarının buraya gelerek Azerbaycan'ı tanımalarını istediklerini ifade etti. Ayrıca YTB'nin büyük işler yaptığını söyleyen Muradov, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta YTB Başkanı Eren'in Gence'ye giderek ailelerle görüşmesinin onlar için büyük destek sağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar da bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Komite Başkanı Muradov, eski TADİV Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu'na Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Bulut'a madalya verirken, Avukat Ferhat Azneviye'ye ise teşekkür plaketi taktim etti.

Başkent'te Azerbaycan Evi açıldı
Başkent'te Azerbaycan Evi açıldı
Başkent'te Azerbaycan Evi açıldı
Başkent'te Azerbaycan Evi açıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Başkent'te Azerbaycan Evi açıldı - Son Dakika


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