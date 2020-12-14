Başkent'te banka soygunu girişimi, 1 yaralı - Son Dakika

Başkent'te banka soygunu girişimi, 1 yaralı

14.12.2020 13:32
Başkent'te banka soygunu girişimi, 1 yaralı, System.String[]

Ali Nargüner - Yunus ÖzkanANKARA (İHA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir bankada silahlı soygun girişimi yaşandı.

Ali Nargüner - Yunus Özkan

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir bankada silahlı soygun girişimi yaşandı. Soyguncu bankadaki müşteriler tarafından etkisiz hale getirilirken çıkan arbedede bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eryaman Tunahan Caddesi 208. Sokak'ta meydana gelen olayda M.A. ismindeki bir kişi elindeki silahla banka şubesine girdi. Soyguncu güvenlik görevlisinin silahını alarak görevliyi etkisiz hale getirdi. Elindeki torbayı bankadaki bir müşteriye veren soyguncu zor kullanarak paraları torbaya doldurttu. Bankadan çıkacağı esnada soyguncunun üzerine C.S.Ç. isimli 66 yaşındaki bir müşteri atladı. Soyguncu ve vatandaş arasında meydana gelen boğuşma da dört el silah sesi duyuldu. Vurulan C.S.Ç. çenesine ve göğsüne isabet eden kurşunlar sebebi ile ağır yaralandı. Bankadaki diğer insanların da soyguncunun üzerine çullanması sonucunda soyguncu etkisiz hale getirildi.

Olaydan sonra bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ve personeli sevk edildi. Yaralanan vatandaş sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken durumunun ağır olduğu belirtildi. Soyguncu ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Soyguncu ve olay hakkında adli işlem başlatıldı.

Olaya tanık olan çevre esnaflardan Önder Kolaylı, "Sabah 9 civarlarında bankaya girdim. İkinci kata çıkarken aşağıdan sesler geldi. Silahlı çatışma oldu. Kendimizi güvenlik altına almaya çalıştık. Silahlı çatışma bittikten sonra ve polisler geldikten sonra aşağıya indik ve olay yerini terk ettik. O esnada ambulans geldi. Ambulans yaralıyı aldı gitti. Hırsızda yerde yatıyordu o esnada polislerde hırsızı alıp götürdü. Bankadan çıkarıldı hırsız ve güvenlik güçleri tarafından götürüldü" dedi.

Yaşanılan hadiseye şahit olan diğer bir esnaf ise, "Benden ekmek almaya gelmişti sonra gitti. Orada olay olmuş hırsızın üzerine atlamış kurşun yemiş. Hırsız kapıdan çıkarken müşteri üzerine atlamış ve yaralanmış. Bu mahallede oturuyordu. Hırsızı etkisiz hale getirmek için üzerine atlamış, hırsızda onu vurmuş" diye konuştu.

(İHA)

Etimesgut, Soygun, Ankara, Banka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te banka soygunu girişimi, 1 yaralı - Son Dakika


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