Başkent'te barınaklarda iyileştirme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için bir yandan yeni barınak kurma çalışmalarına devam ederken bir yandan da Gölbaşı Hayvan Barınağı'nda iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Gölbaşı barınağında incelemelerde bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, bazı basın kurumları ve sosyal medya hesaplarında yer alan barınaktaki hayvanların ölüme terk edildiği iddialarına da cevap verdi. İki binden fazla sokak hayvanına ev sahipliği yapan Gölbaşı Hayvan Barınağı'nda, tahliyeye sayılı günler kalmasına rağmen iyileştirme çalışmaları sürüyor. Düzenli olarak ilaçlama yapılan barınakta, genel temizliğin yanı sıra kafesler ve mama kapları da düzenli olarak yenilenerek, misafirlerine refah ve konforlu bir alan oluşturuluyor.

"Bütün canlar bize emanet"

İyileştirme çalışmalarını inceleyerek, barınaktaki hayvanlar konusunda bilgi alan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Ankara'daki her canlının yaşamını emanet olarak gördüklerini belirterek, "Biz bütün barınaklarda, Sincan'da da Gölbaşı'nda da bütün canları bize emanet olarak görüyoruz. Barınaktaki hayvanlarımızın hepsinin buraya gelmesinde bir neden var. Kimi yaralanmış, kimi hasta. Tek başlarına hayatlarını devam ettiremeyecek durumda olan hayvanlar burada bulunanlar" dedi.

"İyi niyetli ve samimiyiz"

Büyükşehir Belediyesi barınaklarında hayvanların ölüme terk edilmesi, aç bırakılması gibi bir durum olmadığının altını çizen Seyfettin Aslan, şöyle devam etti:

"Gölbaşı Barınağı'ndan yeni barınağa taşınana kadar hayvanların daha rahat ortamda yaşamaları için iyileştirmelerimiz devam ediyor. Barınağımızın önü arkası yok, herkese açık. Kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak konan bazı kurallarımız var. Belirli saatlerde personelimiz ziyaretçilere eşlik ediyor. Ayrıca barınaklarımız sürekli denetim altında. Gölbaşı Kaymakamlığımızca, Tarım Orman Müdürlüğümüzce, Tarım Bakanlığımızca denetleniyor. Zaten biz özellikle tek başına yaşamakta zorlanan hayvanları barınaklarımızda misafir ediyoruz. Sağlıklı hayvanları kısırlaştırdıktan sonra aldığımız yere bırakıyoruz. Burada açta açıkta hayvan yok. Bazı eksiklik ve hatalar olursa da bunları hemen incelemeye alıyor, çözümler sunuyoruz. Bu konuda endişe edilecek bir şey yok. Biz iyi niyetli ve samimiyiz. Başkent'teki her can bizim için değerli."

Yeni barınak ihalesi 16 Eylül'de

"Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden beri amacımız, buradaki can dostlarımızın daha modern bir alana taşınması" diyerek konuşmasını sürdüren Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni barınağımız tamamlanana kadar buradaki misafirlerimiz için iyileştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan müjdemizi verelim. Pandemi nedeniyle ertelenen yeni barınak ihalemizi 16 Eylül'de yapacağız. Can dostlarımız, Çankaya Karataş Mahallesi'nde yeni ve modern bir yaşam alanına kavuşacaklar. Aynı şekilde Sincan'daki kedi evimizin de inşaatı başladı." - ANKARA