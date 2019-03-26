Son Dakika Haberleri: Başkent'te Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı

Başkent'te Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı

1 saat önce

Başkent'te bariyerlere çarpan otomobil takla attıANKARA - Ankara Çevre Yolu üzerinde bariyerlere çarpan araç takla attı.

Başkent'te bariyerlere çarpan otomobil takla attı

ANKARA - Ankara Çevre Yolu üzerinde bariyerlere çarpan araç takla attı. Aracın sürücüsü Emre G. kazada hafif yaralandı.
Olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Pursaklar istikametinden Batıkent yönünde seyir halinde olan Emre G.'nin kontrolündeki 41 ABT 157 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Kazada, sürücü Emre G., kolundan hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını yaklaşık 1 saat tek şeritte kontrollü olarak sağladı.
Kaza yapan atan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:29 Kaynak: İHA

Pursaklar, Ankara, 3. Sayfa
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