Son Dakika Haberleri: Başkent'te bayram öncesi yollar boş
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Başkent'te bayram öncesi yollar boş

2 saat önce

Ankara'da Ramazan Bayramı tatili öncesinde çevre yollarında trafik akışının normalin altında olduğu gözlendi.

Başkent'te bayram öncesi yollar boş, System.String[]
Ankara'da Ramazan Bayramı tatili öncesinde çevre yollarında trafik akışının normalin altında olduğu gözlendi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili bu akşam başlıyor. Başkent'in çevre yollarında ise tatil öncesi trafik yoğunluğunun yok denecek kadar az olduğu gözlendi. Yarından itibaren yollarda yoğunluk yaşanması bekleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:01 Kaynak: İHA
Ankara, Ramazan Bayramı, Güncel
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