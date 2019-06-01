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Başkent'te bayram trafiği havadan denetleniyor

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkentte trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için havadan denetleme yapıldı.

Başkent'te bayram trafiği havadan denetleniyor, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkentte trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için havadan denetleme yapıldı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı bir helikopter ile Ankara'da şehirlerarası yollar havadan denetleniyor. Havadan tespit edilen trafik akışındaki sorunlar ve sürücülerin yaptıkları kural ihlalleri yer ekiplerine bildiriliyor. Denetimler devam ediyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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