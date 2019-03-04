Son Dakika Haberleri: Başkent'te Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Başkent'te Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: 4 Yaralı

37 dakika önce

Başkent'te EGO otobüsünün ani fren yapması sonucu 4 kişi yaralandı.

Başkent'te Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: 4 Yaralı, System.String[]
Başkent'te EGO otobüsünün ani fren yapması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Meclis durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankaya istikametine seyreden EGO otobüsünün şoförü, önüne aniden çıkan araca çarpmamak için fren yaptı. Ani fren sonucu otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan 3'ünü ayakta tedavi ederken, 1 kişiyi de aracın ön camına kafasını sert bir şekilde vurduğu için herhangi bir travma geçirme ihtimaline karşı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası trafik kısa süreliğine tıkandı. Trafik polisleri olaya müdahale ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Burak Altun - İrfan Çalışkan - Mevlüt Hasgül/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:56 Kaynak: İHA

Çankaya, Atatürk Bulvarı, Güncel
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