Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı - Son Dakika
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Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı

14.01.2022 12:56

Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındıANKARA Yasaklı köpek ırklarının kayıt yaptırılması için son güne girildi.

Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı

ANKARA Yasaklı köpek ırklarının kayıt yaptırılması için son güne girildi. Ankara'da şu ana kadar 1500'ün üzerinde yasaklı ırk kayıt altına alındı.

5199 sayılı Kanunda yapılan değişiklik kapsamında, tehlike arz eden Pitbull, Terrier, Japanese Toso, Dogo Argention, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerinin kayıt yaptırılması için son güne girildi. Ankara'da şu ana kadar 1500'ün üzerinde yasaklı ırk kayıt altına alındı.

PETVET sistemine kayıt işlemi yaptırmayan köpek sahiplerine 14 bin 982 lira yaptırım uygulanacak. Ayrıca yasaklı ırkların kısırlaştırılması da zorunlu tutuluyor. Bu yasaklı ırklardan herhangi birine sahip olup hiçbir işlem yapmadan sokağa bırakanlara ise 40 bin 869 lira idari para cezası uygulanacak.

Yine kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacak. Bu yasaklara aykırı hareket eden köpek sahiplerine ise 11 bin lira idari para cezası uygulanacak. Durumun tekrar edilmesi durumunda hayvana el konulacak.

Kendisinde Presa Canario cins köpek olan ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne köpeği için gelen Bakiye Erdoğan, "Bugün kayıt için son gün. Oğlumun köpeği aslında ben getirdim. Kayıtları vardı aslında. Veterinerde kısırlaştırmıştık, bütün aşıları tam. Kimseye ve bize bir zarar vermedi. İşlemleri hallettiler hızlıca sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

Köpeklerin kayıt altına alınmasının faydalı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ben Çayyolu'nda oturuyorum. Çocuğum sabah okula giderken, evde köpek beslememize rağmen endişe ediyorum. Çünkü başıboş ve bu uygulamadan sonra o kadar çok terkedilen köpek var ki bu çok üzücü. Herkes sahiplenmek yerine köpeklerini saldı. Bence bu uygulama çok iyi oldu" açıklamasında bulundu.

Köpeğini kayıt altına almak için getiren bir diğer vatandaş ise, "Kısırlaştırdık. Son günüydü bugün. Artık üstümüze geçmiş oldu köpek. Şu an bir sıkıntı yaşamıyoruz" diye konuştu.

Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı
Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı
Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı
Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı
Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı
Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı
Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı
Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı
Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı
Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı

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Para Cezası, Pitbull, Ankara, Köpek, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkentte 1500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı - Son Dakika


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