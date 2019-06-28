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Başkent'te binanın 3. katında çıkan yangında 3 kişi mahsur kaldı

1 saat önce

Başkent'te binanın 3. katında çıkan yangında 3 kişi mahsur kaldıANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. Katında çıkan yangında içeride bulunan 3 kişi mahsur kaldı.

Başkent'te binanın 3. katında çıkan yangında 3 kişi mahsur kaldı
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. Katında çıkan yangında içeride bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar olan biteni panik içerisinde seyretti.
Olay, saat 03.30 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi Bülbülderesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında içeride bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Cadde üzerine devriye görevi icra eden polis memurlarının dumanları fark etmesi sonucu bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, apartman sakinlerini hızla tahliye ederken vatandaşlar da binanın ana doğalgaz hattını kapattı.
Hızla büyüyen alevler, diğer katları ve binayı sarmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye erlerinin, hem içeriden hem de dışarıdan yaptıkları çalışmalar sonucu söndürülen yangında mahsur kalan 2'si kadın 3 kişi ve yanlarındaki 3 kedi de yine itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sırasında çevredeki araçlar ve elektrik telleri itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Elektrik akımı, Başkent Elektrik ekipleri tarafından kesilirken polis de Caddeyi tedbir amaçlı ulaşıma kapattı. Mahsur kalan 2 kadına sağlık ekipleri ambulans içerisinde ilk müdahalesini yaparken yanlarından ayırmadıkları 3 kedisi de dikkat çekti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından Cadde trafiği normale dönerken polis olaya ilişkin
Başkent'te binanın 3. katında çıkan yangında 3 kişi mahsur kaldı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
İtfaiye, Ankara, Çankaya, 3. Sayfa
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