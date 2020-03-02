Başkent'te binanın garajında patlama: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te binanın garajında patlama: 4 yaralı - Son Dakika

Başkent'te binanın garajında patlama: 4 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 5 katlı bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Başkent'te binanın garajında patlama: 4 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 5 katlı bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi 954. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın garaj kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Patlama sırasında garajdaki otomobilin içinde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulans ile çevre hastanelere sevk etti. Öte yandan patlamanın şiddetiyle garaj kapısı yerinden çıkarken, çevredeki evlerin camları kırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Keçiören, Aktepe, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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