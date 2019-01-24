Son Dakika Haberleri: Başkent'te Bir Hafta İçerisinde İkinci Ekmek Fırını Yangını

Başkent'te Bir Hafta İçerisinde İkinci Ekmek Fırını Yangını

1 saat önce

Ankara'da sabah saatlerinde bir ekmek fırınında çıkan yangında yaralanan olmazken, yangın paniğe neden oldu.

Başkent'te Bir Hafta İçerisinde İkinci Ekmek Fırını Yangını, System.String[]
Ankara'da sabah saatlerinde bir ekmek fırınında çıkan yangında yaralanan olmazken, yangın paniğe neden oldu.

Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Mini Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki ekmek fırınında saat 06.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yangından korkan bina sakinleri apartmanı boşalttı. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:21 Kaynak: İHA

Keçiören, Sabah, Ankara, 3. Sayfa
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