Başkent'te Bir Hafta İçerisinde İkinci Ekmek Fırını Yangını
1 saat önce
Ankara'da sabah saatlerinde bir ekmek fırınında çıkan yangında yaralanan olmazken, yangın paniğe neden oldu.
Ankara
'da sabah saatlerinde bir ekmek fırınında çıkan yangında yaralanan olmazken, yangın paniğe neden oldu. Keçiören
ilçesi Ayvalı Mahallesi Mini Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki ekmek fırınında saat 06.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis
ve polis ekipleri sevk edildi. Yangından korkan bina sakinleri apartmanı boşalttı. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Polis
, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:21 Kaynak: İHA
Türkiye'nin En Uzun 10. Mağarası Olan Gökgöl Mağarası, Ziyaretçilerin Akınına Uğruyor! Mağarada Nikah Kıyanlar Bile Var
Şiddetli Yağış Ayvalık'ı Venedik'e Çevirdi
Fazıl Say'ın Babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması!
Sayısal Loto'nun Büyük İkramiyesi Ankara'nın Polatlı İlçesine Çıktı