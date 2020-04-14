Başkent'te bir kişi korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Başkent'te bir kişi korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
20 dakika önce
Ankara'da EGO otobüsünde bir kişi, tip korona virüs şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da EGO otobüsünde bir kişi, tip korona virüs şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarında meydana geldi. Gölbaşı-Ulus-15 Temmuz Kızılay istikametine giden 06 BE 7410 EGO otobüsüne binen bir yolcudan şüphelenen otobüs şoförü Murat C. seyir halindeyken durumu polis ekiplerine bildirdi. Şehirlerarası otobüs terminalinin (AŞTİ) karşısındaki EGO duraklarında polis ekiplerince durdurulan otobüs çevresinde önlemler alındı. Önlemler kapsamında otobüste bulunan diğer yolcular ise sosyal mesafeyi koruyarak indirildi. Durum daha sonra 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri gelene kadar şüpheli yolcuyla hiçbir şekilde irtibata geçilmedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hastalık şüphesi bulunan yolcuyu ambulansla hastaneye götürdü. Otobüs ise dezenfekte edilmek üzere garaja götürüldü.
Otobüsün içinde bulunan görgü tanıklarından Muharrem Doğan, "İşten çıktım normal şekilde Gölbaşından otobüse bindim. Arkadaş bindiği anda kart istedi bizden ' bizde kart yok' dedik. Daha sonra AŞTİ'ye geldik ve polisler otobüsü durdurdu. İçeride şoför birkaç defa sordu. 'Alkollü müsün' diye? 'Alkol yok başım ağrıyor' dedi. Şüpheli hareketleri vardı. Maske vardı ağızında ama kafasını örtüyordu. Yüzünü saklamaya çalışıyordu. Herhangi bir belirtisi yoktu zaten kendisi tek öndeki koltukta oturuyordu" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:56 Kaynak: İHA
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