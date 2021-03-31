Son dakika: Başkent'te bir kişi servis aracında ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika: Başkent'te bir kişi servis aracında ölü bulundu
31.03.2021 22:21
Son dakika haberi: Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi servis aracının içerisindesilahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi servis aracının içerisinde
silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Nene Hatun Caddesi üzerindeki 06 C 5044 plakalı servis içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şoför koltuğunda kişinin silahla başından vurulmuş şekilde hareketsiz durduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin K.Ö. olduğu belirlendi.
K.Ö.'nün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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