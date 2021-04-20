Başkent'te bir Millet Bahçesi'nin daha ilk fidanları dikildi - Son Dakika

Başkent'te bir Millet Bahçesi'nin daha ilk fidanları dikildi

20.04.2021 18:05

Başkent'te bir Millet Bahçesi'nin daha ilk fidanları dikildi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Projelerimizi genç mimarlarımızla birlikte çizeceğiz" Sincan Belören Millet Bahçesi'nin temel atma töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün Ankara'da inşa ettiğimiz 91...

Başkent'te bir Millet Bahçesi'nin daha ilk fidanları dikildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Projelerimizi genç mimarlarımızla birlikte çizeceğiz"

ANKARA - Sincan Belören Millet Bahçesi'nin temel atma töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün Ankara'da inşa ettiğimiz 91 bin konutun yanında dar gelirli vatandaşlarımız için yeni 12 bin 500 sosyal konutumuz hızla yükseliyor" dedi.

Ankara Sincan'da Sincan Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde yapılacak olan Belören Millet Bahçesinin ilk fidanları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın katılımıyla dikildi.

Türkiye'nin değerlerini gün yüzüne çıkaran, yatay mimariyi hakim kılan, mahalle kültürünü yaşatan, insanı ve doğayı merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, Covid-19 salgın döneminde yeşilin ve iklim değişikliğinin öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

"Projelerimizi genç mimarlarımızla birlikte çizeceğiz"

Millet bahçelerinin kuruldukları şehirlerin ekonomisine katkı sağladığına dikkat çeken ve bu noktada yeni mezunların da iş imkanı bulacağını söyleyen Bakan Kurum, "Yüzlerce gencimizi millet bahçelerinin planlama, tasarım ve yapım sürecinde istihdam ediyoruz. Kamu projelerinde genç istihdamı artık zorunlu hale geldi. Nitekim biz de, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı genç istihdamı seferberliğinde, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızın projelerinde görev alacakların yüzde 20'sinin yeni mezun olması şartını getirmiştik. Bu kapsamda, ilk ihalelerimizi yaptık. Bakanlık olarak, 6 ilimizde planladığımız 8 projede, yeni mezun elektrik, makine, inşaat mühendislerimizle birlikte çalışacak; projelerimizi genç mimarlarımızla birlikte çizeceğiz. İnşallah 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yüzlerce projemizde, şehirlerimize kazandıracağımız tüm millet bahçelerimizde genç meslektaşlarımızla birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Millet bahçelerinin Türkiye'nin her noktasında hızla bir şekilde inşa edildiğini dile getiren, Bakan Kurum, "Sincan Belören Millet Bahçemiz, Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında müjdesini verdiği, 81 ilimize 81 milyon metrekare Millet Bahçesi'nden sadece bir tanesi. Bugün hamdolsun, 78 ilimizde 53 milyon metrekareyi bulan tam 303 millet bahçesi yapıyoruz. 57 millet bahçemizi tamamladık, milletimizin hizmetine sunduk. 246 millet bahçemizi de en kısa sürede tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız. Bugün, sadece Sincan'da değil, Ankara'nın 15 ilçesinde, 4 milyon metrekare büyüklüğünde, 19 millet bahçesi kazandırıyoruz" diye konuştu

"Ankara'da 12 bin 500 sosyal konutumuz hızla yükseliyor"

Ankara'nın neresine giderseniz gidin, kentsel dönüşüm, sosyal konut, ekolojik koridor, millet bahçeleri, sıfır atık ve çevre yatırımları başta olmak üzere altyapı ve üstyapıya dair başlattığımız onlarca proje görürsünüz" diyen Bakan Kurum son zamanlarda yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları sıralayarak şunları kaydetti:

"Ankara'nın simgesi olacak Saraçoğlu Mahallesi Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi'nin çalışmaları hızla devam ediyor. 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' hedefiyle Ankara'da 21 riskli ve 33 rezerv yapı alanımızda deprem dönüşüm projelerimizi sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz hafta Kızılcahamam'da Kasaplar Çarşısında meydana gelen yangından hemen sonra esnafımızın yaralarını sarmak üzere harekete geçtik. Kızılcahamam Belediyemizle birlikte TOKİ Başkanlığımız yeni Kasaplar Çarşısının proje çalışmalarına başladı. Esnafımızla da görüşerek projenin son halini vereceğiz ve inşallah temelimizi önümüzdeki ay atacağız.

Yine bizi üzen ikinci bir olay, Çankaya'da istinat duvarının çökmesiyle Açelya Apartmanının olduğu bölgede meydana gelen olay. Burada da adeta bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarımıza aynı gün başladık.

İleri Mahallemizde çökmeden etkilenen 10 binada kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. Kentsel dönüşüm irtibat ofisimizi kurduk. Kira ve taşınma yardımlarımızı yapmaya başladık. İnşallah burada da vatandaşlarımızla görüşerek projemizi tamamlayıp temellerimizi atacağız.

Milletimiz ne zaman, nerede bir sıkıntı yaşadıysa devletimiz yanında oldu. Bizler vatandaşımızın yanında olduk. İnşallah hem Kızılcahamam'da hem de Çankaya'da; tıpkı Kartal'da, Kağıthane'de, Elazığ ve İzmir'de olduğu gibi hemşerilerimize konutlarını, iş yerlerini en kısa sürede teslim edeceğiz.

Bugün Ankara'da; inşa ettiğimiz 91 bin konutun yanında dar gelirli vatandaşlarımız için yeni 12 bin 500 sosyal konutumuz hızla yükseliyor. Birbirinden güzel ve sağlam kamu binalarıyla, sokak sağlıklaştırma, cephe yenileme çalışmalarımızla Ankara'nın çehresini aslına uygun bir şekilde güzelleştirmeye devam ediyoruz.

Altındağ'ımızda; tarihi, kültürü ön plana çıkaran çok önemli bir yenileme projesini hayata geçiriyoruz. Bu projemizi; Ankara Kalesi çevresinden başlayarak, Hergelen Meydanı'nın, Ulus'taki "Yahudi Mahallesi'nin ve belediye binasının bulunduğu geniş bir alanda yürütüyoruz. Yine Hamamarkası mevkiindeki konakların restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah tüm bu projelerle; Ankara'mız; şanına yakışır bir görünüme kavuşacak."

Ankara'ya 2.3 Milyon metre kare yeşil alan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Ankara'nın birçok ilçesinde kentsel dönüşüm projeleri başlattıklarını ifade eden TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Sincan ilçesinde de belediyemiz ile birlikte büyük bir kentsel dönüşüm ve sosyal konut projesini gerçekleştiriyoruz. 7 etapta 5 bin 701 konut ve 65 ticari dükkanı inşa ettik. Saraycık'ta 50 bin ve 100 bin sosyal konut kapsamında toplam 5 bin 241 konut inşa ediyoruz. Bu konutların 2 bin 940'ının inşaatına başlamış olup 2 bin 300 konutun proje çalışmaları da Mayıs itibari ile tamamlanarak ihale sürecine geçilecektir. Toplamda Sincan'ımıza 16 bin 300 konut kazandırmış olacağız. Bakanlığımızın organizasyonunda yapımına başlanılan 303 millet bahçesinin 192'si TOKİ tarafından inşa ediliyor. Şimdiye kadar 21 millet bahçesinin yapımını tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk. 70 millet bahçesinin yapımı devam etmekte, 11 millet bahçesi ihale sürecinde 90 millet bahçesi ise proje çalışmaları sürdürülmektedir. Bakanlığımızın talimatları Ankara'da ki yeşil alanları çoğaltmak için ile büyüklüğü yaklaşık 2.3 milyon metrekare olan 12 millet bahçesi yapıyoruz" diye konuştu.

"Cennetten bir bahçe olacak"

Belören Millet Bahçesi'nin 3 ilçenin tam ortasında kaldığını ve bu nedenle cazibe merkezine dönüşeceğini söyleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "268-270 dönümlük devasa bir alandan bahsediyoruz. Burası 3 ilçenin de ortası sayılır. Kesim noktası. Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan. Bu ilçemizde yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor. Dolayısıyla bu 2 milyon insanın başta olmak üzere tüm Ankara'nın cazibe merkezlerinden bir tane olacak burası. Bu alanda bahsettiğim 208 dönümlük alanda voleybol sahası, basketbol sahaları, tenis alanları, mini golf alanları, yürüyüş alanları, koşu alanları, eğlence alanları, çocuk oyun alanları, millet kıraathaneleri, suyun etrafında dinlenme ve eğlenme alanlarının da içinde yer aldığı adeta Cennetten bir bahçe olacak. Tabii sadece Sincan'a değil, Ankara'ya da çok büyük değer katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Temel atma töreni gerçekleştirilen Belören Millet Bahçesi, 208 bin metrekare alan üzerine kurulacak. İçerisinde millet kıraathanesi, çim kayağı, tornet alanı, mescit, zipline, çocuk oyun alanları, fitness alanı, paintball alanı macera, macera ip parkuru, tenis, futbol, basketbol ve voleybol sahaları ve dinlenme alanları yer alacak.

Mini golf alanı, trekking, koşu ve bisiklet alanlarının yer alacağı proje, kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

Başkent'te bir Millet Bahçesi'nin daha ilk fidanları dikildi
Başkent'te bir Millet Bahçesi'nin daha ilk fidanları dikildi
Başkent'te bir Millet Bahçesi'nin daha ilk fidanları dikildi
Başkent'te bir Millet Bahçesi'nin daha ilk fidanları dikildi

Murat Kurum, Belören, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te bir Millet Bahçesi'nin daha ilk fidanları dikildi - Son Dakika


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