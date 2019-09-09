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Başkent'te bir yaya ve iki otomobile çarpan araç devrildi: 2 yaralı

35 dakika önce

Başkent'te bir yaya ve iki otomobile çarpan araç devrildi: 2 yaralıANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobil, önce park halindeki aracına binmeye çalışan kişiye ve onun aracına, ardından da başka bir otomobile çarparak yan yattı.

Başkent'te bir yaya ve iki otomobile çarpan araç devrildi: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobil, önce park halindeki aracına binmeye çalışan kişiye ve onun aracına, ardından da başka bir otomobile çarparak yan yattı. Kazada, iki kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesinde bulunan Giresun Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.H. idaresindeki 06 FB 1268 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan otomobiline binmeye çalışan H.G.'ye ve H.G.'nin 71 EK 600 plakalı aracına çarptı. Otomobil, daha sonra ise park halinde bulunan 06 ZUP 64 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 FB 1268 plakalı otomobil, yol ortasında yan yatarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü E.H. ve H.G'yi hastaneye sevk etti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de deposundan akaryakıt sızan otomobile müdahale etti.

Kaza nedeniyle caddede tek yönü kesilen araç trafiği, devrilen aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Başkent'te bir yaya ve iki otomobile çarpan araç devrildi: 2 yaralı

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:16 Kaynak: İHA
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