Başkent'te 'Bisiklet Yolu' projesinde test sürüşlerine başlandı - Son Dakika

ANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Bisiklet Yolu' projesinin ilk etabında test sürüşlerine başlandı.

9 etaptan oluşan bisiklet yolunun Anıtkabir önündeki bölümünün çizgilerini çekerek bariyerlerle araç trafiğinden ayıran Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Caddesi'ni kullanan Başkentli bisiklet severlere sürpriz yaptı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Milli Kütüphane-Anıtkabir arasındaki 1'inci etap güzergahının 900 metrelik kısmını tamamlanırken, Başkentliler deneme sürüşlerine başladı. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Parkı'nda bisiklet kiralama uygulamasını da başlatan Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolu projesinin dışında bisiklet kullanımını artıracak çalışmaları Başkent'in diğer park ve rekreasyon alanlarında yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Yapımına başlanan 1. Etaptaki Milli Kütüphane- Anıtkabir bisiklet yolu güzergahının ardından yapılması planlanan diğer güzergahlar ise, şu şekilde:

"2.Etap-Üniversiteler Güzergahı, 3. Etap -Ümitköy- Etimesgut Güzergahı, 4. Etap -Sıhhiye-Cebeci Güzergahı, 5. Etap -TOBB Güzergahı, 6. Etap - Eryaman Batı Güzergahı, 7. Etap -Eryaman Göksu Güzergahı, 8. Etap -Batıkent-İvedik Ostim Güzergahı, 9. Etap -Ankara Büyükşehir Belediyesi-Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Güzergahı."