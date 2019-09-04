Başkent'te bisikletli ulaşım zamanı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir seçim vaadini daha gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in bisiklet altyapısının geliştirilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında bisiklet yolu güzergahı üzerinde bulunan 5 üniversite ile iş birliği protokolü imzaladı.



Protokol imza törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü A. Haluk Özen ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Gençöz katıldı. Törende konuşan Başkan Yavaş, bisiklet projelerini önemsediğinin altını çizerek, 30 Ağustos'ta içerisinde bin 500 metrelik yürüyüş, koşu ve bisiklet yolu bulunan 30 Ağustos Zafer Parkı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Yavaş, Ankara'ya bisiklet yolları kazandırmayı sürdüreceklerini ifade ederek, "Biz de çok heyecanlıyız, daha yeni bin 500 metrelik bir bisiklet yolu yaptık. Atıl bir parkı açarak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bisiklet kullananlar hemen parka geldiler. Özellikle çocuklar için çok keyifli oluyor" dedi.



"Başkan Yavaş'a teşekkür ediyoruz"



"Bisiklet yolu" projesinin çok yararlı olacağını vurgulayan akademisyenler, "İşin ulaşım ve çevre boyutu var. Size teşekkür ediyoruz. Bunu üniversiteler üzerinden yaparak gençliğin de aslında sağlıklı yaşama başlama kültürel altyapısını da sağlayacak. Ulaşımda rahatlık, sağlıklı yaşam, obeziteyle mücadele, gerçekten büyük bir paket bu, size teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundular.



Başkent'te 56 kilometrelik bisiklet yolunu kapsayan proje, Ümitköy Metro İstasyonu'ndan başlayarak Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi güzergahını takip ederek Gazi Üniversitesinde son bulacak. - ANKARA