Başkent'te bulvarlar nefes alıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent'te bulvarlar nefes alıyor - Son Dakika

Başkent'te bulvarlar nefes alıyor

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde trafiği rahatlatmak ve ulaşım sorununu çözmek amacıyla birçok noktada yol yenileme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Başkent'te bulvarlar nefes alıyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde trafiği rahatlatmak ve ulaşım sorununu çözmek amacıyla birçok noktada yol yenileme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı'nda 1,5 ay önce başladığı asfalt yenileme ve belli noktalarda genişletme çalışmalarını tamamlayarak, yolu trafiğe açtı.


Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı'nda mevcut yolun asfaltı yenilenerek, yolun yapısı ve uygunluğuna göre şerit artırma çalışması yapıldı.


İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinde 14 Kasım'da başlayan çalışmaları kısa sürede tamamlayan Büyükşehir ekipleri; trafiğe nefes aldırmak, sürücüler için daha akıcı ve güvenli trafik akışını sağlamak için 7/24 çalıştı.


Bulvar üzerinde gidiş ve dönüş istikametinde ilave şeritlerin asfalt serim işlemi ise bahar aylarında tamamlanacak. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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