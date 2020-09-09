Başkent'te Büyükşehir Belediyesi korona virüs önlemlerini artırdı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında AVM denetimlerini sıklaştırdı. Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda ve Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi'nde Başkentlilere ücretsiz dezenfektan dağıtmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan Covid-19 vakalarına karşı önlemlerini sıklaştırdı. Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te ücretsiz dezenfektan dağıtımına başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ankara'da vakaların artması nedeniyle AVM denetimlerini artırdı.

Ankara zabıtası AVM'lerde denetimi artırdı

Ankara Zabıtası, AVM'lerde hijyen ve sosyal mesafe önlemleri başta olmak üzere yayımlanan genelgeler doğrultusunda iş yerlerini denetlemenin yanı sıra Belediye doktorları ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarıyla birlikte vatandaşları bilgilendiriyor. Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında toplum sağlığını önceleyen çalışmalara gece gündüz çalışarak devam ettiklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, denetimlerin artarak devam ettiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Denetimlerimizi uzun zamandır sıklaştırarak yapıyoruz. Gece gündüz demeden ekiplerimizi artırdık. Belediyemizin doktorları ve iş sağlığı güvenliği uzmanları da yaptığımız denetimlerimizde bize eşlik ediyor. Ziyaret ettiğimiz işletmelerde hem işletmecilere hem vatandaşlara bazı bilimsel ve teknik veriler aktarıyorlar. Genel olarak işletmeler öngörülen düzenlemelere uyuyorlar. Yer yapışkanları, içerideki düzenlemeler büyük ölçüde yerine getirilmiş. Biz denetimlerde açık arayıp ceza kesmeyi hiçbir zaman benimsemedik. Bunun sonuçlarını da esnafta görüyoruz. Söylediklerimize dikkat edip uyuyorlar. Bu çalışmamızdan da çok olumlu tepkiler aldık. Bunu yaygınlaştıracağız sadece zabıta denetimi değil onların ayağına bilgiyi getirmek, uzmanlığı getirmek buradaki amacımız. Şuandaki olumsuz tablonun bir kararsızlığa sebebiyet vermemesini vatandaşlarımıza öneriyorum. Başkanımızın sürecin başından beri söylediği gibi birlikte başaracağız."

Uzmanlarla denetimler devam edecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını vakalarının Ankara'da artmasına karşı aldığı tedbirleri artırarak zabıta denetimlerinde Başkentlilerin yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda doktor ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarıyla birlikte uyarılarda bulunurken içerisinde maske ve dezenfektan bulunan hijyen kitleri de dağıtıldı. Zabıta Daire Başkanı ile birlikte vatandaşları bilinçlendirmek için uyarılarda bulunduğunu belirten Doktor Özlem Süreyya Akın, "Başkanımız Mansur Yavaş'ın önderliğinde vatandaşların nelere dikkat etmeleri gerektiğinin bilgisini veriyoruz. Sadece sağlıkçılar değil vatandaşların da kurallara uyarak bizlere yardımcı olması gerekiyor. Bizler bu işi hep beraber başaracağız. Hep birlikte kurallara uyar ve dikkat edersek biz bu virüsten kurtulacağız" şeklinde konuştu.

Büyükşehir'den Başkentlilere dezenfektan desteği

Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara hijyen desteğini sürdürüyor. Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda dağıtımı gerçekleştirilen 5 litrelik dezenfektanlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Pandemi sürecinin başından itibaren Ankara'da yoğun bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını arttırarak devam ettiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan şu bilgileri verdi: "Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği en önemli dezenfektanlardan birisi olan sodyum hipokloriti ASKİ tesislerimizde kendi olanaklarımızla üretiyoruz. Son zamanlarda Ankara'da Covid-19 vakalarının artması nedeniyle üretimimizi arttırarak, halkımıza ücretsiz dağıtmaya başladık. Saat 08.00-16.00 arasında vatandaşlarımız Kurtuluş Parkı'nda bulunan Hayvan Sağlığı Merkezimizden temin edebilirler." - ANKARA