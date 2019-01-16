Başkent'te Buzlu Yolda Tuzlama Aracı Devrildi

Başkent'te buzlu yolda tuzlama aracı devrildiANKARA - Başkente'te buz tutan yolları tuzlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tuzlama aracı, yokuştan aşağı inerken devrildi.

Başkent'te buzlu yolda tuzlama aracı devrildi



ANKARA - Başkente'te buz tutan yolları tuzlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tuzlama aracı, yokuştan aşağı inerken devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu.

Olay Ankara'nın Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, Birinci Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışı gece yerini, kar, tipi ve buzlanmaya bıraktı. Sabah saatlerinde vatandaşların işlerine rahat ulaşabilmesi için cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 DL 2721 plakalı araç görev yaptığı esnada devrildi. Kaza'da araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Hastaneye götürülen şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tuzlama aracı olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak

Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu

Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı